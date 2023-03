Stabilimento balneare ha bisogno di un parcheggiatore esperto

PARCHEGGIATORETRICE

Bagno Silvio di Forte dei Marmi cerca con esperienza, possesso attestati Haccp e sicurezza dei lavoratori, patente B. Periodo: Pasqua- Settembre con orario: 12-16 6 giorni su 7 e 19 a chiusura nei week end e festivi dal 0106 al 1509. Per candidarsi 3282479320 o cv a [email protected]

2 RECEPTIONIST

Paradis Pietrasanta, boutique Hotel situato nel centro di Pietrasanta, ricerca per la stagione 2023 due figure di Front Desk Agent. Hotel aperto tutto l’anno che sta cercando 2 figure da inserire nel team reception per la prossima stagione. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Accoglienza degli ospiti e svolgimento di procedure di check-in e check-out; gestione del centralino e della posta elettronica; gestione cassa; svolgimento di eventuali attività di conciergerie (prenotazioni transfer, tour, escursioni, servizi spiaggia, etc.); gestione delle prenotazioni. Comprovate esperienze nel ruolo in Hotel eo Resort 4*-5*; Ottima conoscenza inglese. La conoscenza di altre lingue sarà titolo preferenziale. www.indeed.com

SALES ASSISTANT BOUTIQUE

Max Mara a Forte dei Marmi cerca sales assistant con esperienza di 2-5 anni. Percorso di apprendimento in negozio e on-line per lo sviluppo delle competenze di vendita e di prodotto, contratto part-time, tempo determinato da giugno, divisa stagionale, sconto dipendenti, ticket restaurant. www.fashionjobs.com

MAITRE D’HOTEL

Mondial Resort & Spa sta cercando, un Maitre d’Hotel per la stagione, responsabile della copertura e della gestione dei seguenti servizi: colazione, pranzo, cena, room service, minibar, piscina, bar, eventi. Cv: [email protected]

COLF

Privati di Marina di Pietrasanta cercano con esperienza, automunita. Periodo: 162023-31082023 con orario 10-17 per 6 giorni su 7. Retribuzione mensile lorda € 1600. Per candidarsi 3494576188