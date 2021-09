Viareggio, 14 settembre 2021 - E' un video diventato virale quello di una coppia di sposi che in questi bei giorni di metà settembre ha deciso di convolare a nozze a Viareggio. Arrivato il momento del servizio fotografico, la coppia doveva salire su una barca per delle immagini mozzafiato.

Il video su youtube

Si sono recati al molo con lo staff dei fotografi ma la sposa, in procinto di salire sulla barca tramite la passerella, ha perso l'equilibrio ed è finita in mare. Momenti di grande panico, ma alla fine la stessa sposa ha cercato di sorridere anche di fronte a questa avversità. Certo il vestito era rovinato. Non la voglia di fare festa fortunatamente. E la giornata è in qualche modo proseguita.