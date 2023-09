Sport e solidarietà La partita del cuore Un (bel) calcio alla Sla

VIAREGGIO

Una giornata di sport, musica e solidarietà, questo il programma di “Un calcio alla Sla - Memorial Rossella Poletti”, evento che si svolgerà allo stadio Ferracci di Torre del Lago Puccini nella giornata di domenica 17 settembre. Sul campo quattro squadre si contenderanno la vittoria finale, ma la partita più importante è quella che si giocherà fuori, da un lato con la sensibilizzazione verso questa malattia neurodegenerativa sempre più diffusa, dall’altro con una raccolta fondi a sostegno delle attività dell’Associazione Team Deri che si dedica alla realizzazione dei piccoli sogni o desideri dei malati di Sla. L’evento è organizzato dalla famiglia Bresciani in ricordo di Rossella, con la collaborazione e il supporto di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), dell’Associazione “In gioco per la solidarietà Onlus”, e gode del Patrocinio della Città di Viareggio.

"Dopo aver partecipato per anni con una nostra squadra all’evento “Uniti contro la Sla”, organizzato dalla Onlus “In gioco per la solidarietà” che si svolge ogni estate a Capezzano, abbiamo pensato di proporre anche a Viareggio un’iniziativa del genere che potesse sensibilizzare sul tema e sostenere chi, quotidianamente, combatte questa malattia sul campo - spiegano Aurelio e Leonardo Bresciani, figli di Rossella Poletti e organizzatori del torneo - si tratta di un quadrangolare di calcio a 11 contornato da musica e spettacoli, con esibizioni delle scuole Momo Dance e Rumba que Salsa, la presenza di varie associazioni locali e, a conclusione, aperitivo e musica dal vivo con la The Rooftop Band. La giornata inoltre sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Canale 50, con interviste e approfondimenti. Ci teniamo a ringraziare fin da ora tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e, ovviamente, chi sarà presente domenica prossima: in campo, fuori e di fronte alla televisione".

"Siamo vicini a questo tipo di iniziative dove lo sport diventa uno strumento per veicolare un messaggio di solidarietà e vicinanza ai malati, in questo caso di SLA, e ai loro familiari, tanto più che questo evento cade proprio nella giornata nazionale dedicata alla lotta contro questa malattia - spiega Sara Grilli, Assessore alle politiche sociali del Comune di Viareggio - abbiamo riconosciuto volentieri il patrocinio ed esortiamo la cittadinanza ad essere presente in questa giornata di sport, divertimento e solidarietà".

L’evento si svolgerà dalle 15 alle 19 e sarà ad accesso libero.