"Sport e inclusione". Via al primo festival

Due vincitori di medaglie olimpiche, oltre a campioni italiani, europei e mondiali. Non parte sicuramente con un basso profilo il primo Festival ‘Sport & Inclusione’, in programma domenica nel capoluogo. Il cartellone prevede un ricco programma di appuntamenti, esibizioni, ospiti e personaggi, unendo lo sport a temi centrali come il sociale e l’inclusione. La giornata durerà dalle 10 alle 20 e vedrà la partecipazione di una quarantina di associazioni sportive che si metteranno in mostra in un vero e proprio villaggio dello sport allestito tra piazza Provenzali, parco di Nassiriya, piscina e scuola. Inoltre, ci saranno due aree spettacolo: all’anfiteatro del parco di Nassiriya alle 11 si terranno le esibizioni delle scuole di danza, seguite alle 12 da uno spettacolo di più discipline. Sul palco centrale, invece, si alterneranno esibizioni, flash di moda sportiva e talk show (turismo e sport; sport e salute; sport e inclusione). Alla manifestazione hanno già confermato la presenza l’oro olimpico Margherita Zalaffi, l’argento a Sidney Nicola Vizzoni, il campione del mondo di ciclismo Francesco Chicci e il campione europeo di paraciclismo Fabio Nari. L’evento è organizzato in collaborazione con Also Eventi di Sonia Paoli.

La manifestazione è stata presentata ieri mattina in Comune dalla sindaca Simona Barsotti assieme all’assessore allo sport Stefano Natali ("ma hanno collaborato anche gli assessori Fabio Zinzio e Alberta Puccetti, titolari di turismo e sociale", ha sottolineato la prima cittadina) e dalla delegata a inclusione e disabilità Michela Sargentini. "Lo sport aiuta a formare una comunità – le sue parole – con questo evento stiamo creando una rete che spero si possa mantenere anche in futuro".