Sport all’aria aperta: da lunedì ripartono i corsi gratuiti

Riparte a Forte dei Marmi da lunedì “Sport all’aria aperta” gratuito per tutti. Dalla camminata fitness a quella aromatica e meditativa, allo yoga, al nordic walking. "Forte dei Marmi si impegna a rendere lo sport accessibile – dichiara il consigliere allo sport Alberto Mattugini – offrendo attività gratuite anche per chi in questo periodo non ha la possibilità di sostenere dei costi extra e nello stesso tempo valorizzare le professionalità sportive". Per partecipare occorre presentarsi al Pontile con telo o tappetino e acqua. Il calendario: lunedì 14-15, camminata con Rebecca Federigi; martedì 14-15, attività adattata con Arianna Martini; Mercoledì 13-14, camminata aromatica con meditazione con Simona Avena; giovedì 15-17 Nordic Walkig con Guido Sesti; Venerdì 13-14 yoga giapponese/ginnastica cinese a cura di Katsura Asd; sabato 10:30-11:30 camminata dinamica metodo Yotsugym a cura di Yinsieme Asd e dalle 11:30-12:30, respiro e movimento somatico con Asd Maitri; domenica 10-11, Walking corpo libero con Ketty Degli Innocenti.