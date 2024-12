Sport all’aperto. Prosegue per le festività

Il progetto Sport all’Aria attivo anche durante le festività natalizie, con soli tre giorni di stop a Natale, l’ultimo dell’anno e Capodanno. Il consigliere allo sport Alberto Mattugini ringrazia le associazioni sportive per la professionalità nel garantire i corsi anche durante le feste. L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, conferma il proprio impegno a promuovere attività fisiche all’aria aperta anche durante le vacanze natalizie, con una pausa prevista esclusivamente nei giorni di Natale, 31 dicembre e 1 gennaio 2025.

"Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento alle associazioni sportive che, con grande professionalità e dedizione, continuano ad offrire un punto di riferimento per i cittadini anche durante le festività – sottolinea il consigliere delegato allo Sport, Alberto Mattugini - garantendo un’opportunità di benessere in un periodo in cui si intensificano i momenti conviviali e le occasioni per gustare le specialità della tradizione. Mantenere uno stile di vita attivo, dunque, risulta importante per bilanciare gli eccessi alimentari tipici di queste vacanze e preservare il proprio benessere fisico e mentale". Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2025 i corsi ad accesso libero e gratuiti si svolgeranno regolarmente ad eccezione dei tre giorni di stop e di tre sostituzioni di attività sportiva: il 24, il 26 dicembre e il 6 gennaio sarà l’associazione Katsura a tenere lezioni di yoga giapponese e ginnastica cinese.