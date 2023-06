Spopolano gli abiti crochet L’eleganza veste in bianco

Il guardaroba si anima di fiori, piume e paillettes. L’estate sembra non aver limiti tra i must have più arditi. Ovviamente a dettare legge è Forte dei Marmi con le signore che da Milano da sempre importano mode e abbinamenti tradotti dalle ultime passerelle. A Viareggio invece nel 2005 toccò all’allora sindaco Marco Marcucci fare un’apposita ordinanza per vietare di andare in Passeggiata a torso nudo o in costume da bagno, e fioccarono multe e proteste da parte di chi si beccò l’amara sanzione da 50 euro. Stessa sorte non è mai toccata all’uso (e abuso) dell’infradito in gomma, che il bon ton impone di limitare alla spiaggia. In estate sentirsi alla moda è facile, tra shopping nelle boutique lusso o al celebre mercato del mercoledì in piazza Marconi al Forte. Di tendenza gli abiti romantici in crochet, cioè con lo stile bohémien del ’fatto a mano’ all’uncinetto, adattissimi per il giorno e per un aperitivo in spiaggia la sera da abbinare alla ciabattina ultrapiatta. Stessa soluzione la regalano i panta-palazzo, i cargo amatissimi soprattutto dalle giovanissime da sfruttare anche con disinvolte sneakers. Fa tanto radical chic il total white, gettonatissimo nei party su invito o nelle serate in villa dove anche gli uomini risultano elegantissimi e le donne possono sfruttare anche il più morbido capo extra large per sentirsi seducenti. Stesso risultato con gli abiti kimono in seta dall’infinita lunghezzza e dall’impalpabile consistenza. Mentre nella vippaiola Forte dei Marmi gli exclusive event non trovano freno a piume (ereditate dalla stagione 2022), paillettes e trasparenze, a Viareggio spopola il denim: minigonne, gilet o short capaci di conferire quell’eterna aria da teenager da abbinare a crop top, così come ha sfoggiato Chiara Ferragni nell’ultima sua vacanza sulla costa, rispolverando anche l’ormai ’dimenticato’ pareo in voga negli anni Novanta. I colori più gettonati? In vetta c’è il verde-lime, seguito dal fucsia e dal blu. Sulla spiaggia il grande ritorno: il costume intero, anche se spezzato da oblò, asimmetrie o laccetti civettuoli. Anche nel bikini è di tendenza l’uncinetto da accostare alla borsa in paglia, color corda, meglio se impreziosita da scritte (anche il proprio nome), nappine e frange. Anche con gli occhiali da sole si può esagerare: grandi, coloratissimi per giocare a fare la diva.

Francesca Navari