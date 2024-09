Spiaggia libera. Nuovi servizi e telecamere

L’area protetta dell’Oasi Wwf delle Dune di Forte dei Marmi (al cui interno è presente la Spiaggia libera) è dotata di nuovi servizi igenici. L’amministrazione con un percorso autorizzativo molto complesso e un impegno finanziario importante ha realizzato i nuovi servizi igenici "che possiamo definire veramente il massimo che si può avere e realizzare in una spiaggia libera" commentano i referenti Wwf. Otto docce all’aperto, una struttura per i diversamente abili, due spogliatoi, due aree wc per complessivi 6 servizi di cui dedicato ai più piccoli, un’area con lavandino e nursery, spogliatoio per il personale della spiaggia libera , nuova stazione di pompaggio fognature, riserva di acqua per i servizi con impianti tecnologici. I lavori proseguono e presto sarà montato anche un impianto di videosorveglianza.