Spiaggia da over e per nuclei con difficoltà economiche

Entro il 10 giugno restano aperte le iscrizioni ai soggiorni marini alla colonia di Vittoria Apuana per over e nuclei familiari svantaggiati.

Il soggiorno marino per adulti è rivolto a persone

autosufficienti, di età non inferiore ai 60 anni e residenti sul territorio. Il periodo di svolgimento va dal 17 al 29 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 17 con accesso alla spiaggia attrezzata, pranzo, attività ricreative, trasporto con autobus. Ammessi solo i primi 45 richiedenti residenti (quota di 100 euro). L’altro bando è “Il mare per tutti”: 65 posti riservati, gratuitamente, a nuclei familiari che potranno andare in spiaggia nei giorni 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 luglio e, in agosto, nei giorni 3, 4, 10, 11, 15, 17, 18, 24, 25 e 31.

Possono presentare domanda le famiglie con reddito Isee non superiore a 15 mila euro. Per determinare la graduatoria degli aventi diritto, sono stati fissati precisi criteri di priorità. Rientrano nella prima fascia le famiglie con minori o persone disabili (attestata attraverso autocertificazione) e con precedenza ai nuclei più numerosi; della seconda fascia fanno parte i nuclei familiari con persone anziane di età pari o maggiore di 65 anni; nella terza le famiglie composte da tutti maggiorenni. Per informazioni sui due bandi: 0584 757702 – 703 – 733, oppure inviando una email a: [email protected], [email protected] o [email protected].