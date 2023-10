Spiagge smontate a Viareggio: troppi costi per Darsena e Terrazza Repubblica

Arrivano proteste dai residenti perché tutti i bagni della Terrazza della Repubblica sono chiusi, nonostante l’ordinanza del sindaco Giorgio Del Ghingaro consenta di stare aperti fino al 5 novembre. La maggior parte degli stabilimenti versiliesi ha già fatto festa. In Darsena domenica 1° ottobre non c’era neanche una sdraio.

Il perché lo spiega un’operatrice: "Era domenica, ma anche il primo del mese. Ed essere aperti avrebbe significato pagare tutte le spese obbligatorie che vanno a mese intero. Cioè il costo del bagnino, l’onorario del commercialista, la tenuta Iva e via elencando. Per dar via forse un paio di ombrelloni la domenica, finché c’è il sole, non vale la candela. È una rimessa totale".

Discorso diverso per i bagni che hanno il ristorante stagionale, aperto solo se l’attività principale è in svolgimento. Questi, mantenendo 4 o 5 ombrelli a ridosso dello stabilimento per sole cure elioterapiche, possono fare ristorazione ogni weekend.