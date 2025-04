Spiagge libere in gestione ai privati. Potranno installare le attrezzature

Le tre spiagge libere della costa saranno date in gestione al privato, che potrà attrezzarle, anche se solo parzialmente. La "gestione diretta dei servizi" da parte del Comune è stata giudicata "non esperibile". E così è stato deciso di "dare corso tempestivamente alla procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti cui affidare la gestione (delle spiagge; ndr) in tempo utile per l’avvio della stagione balneare del corrente anno e fino al 30 settembre 2027". I tempi sono stretti: la concessione sarà valida già dal 1° maggio di quest’anno e fino al 30 settembre, mentre per il 2026 e il 2027 la finestra temporale sarà più ampia, andando dal 1° aprile al 30 settembre.

I tre segmenti di spiaggia interessati sono quelli antistanti le piazze principali di Lido: piazza Lemmetti (tra i bagni "Paradiso" e "Abetone"), piazza Umberto (tra i bagni "Eugenia" e il "Romanza") e piazza Castracani (tra il "Miraggio" e il porticciolo). Su queste aree, il gestore dovrà garantire tutte le prestazioni obbligatorie previste per le concessioni balneari (in primis pulizia e sicurezza tramite un’apposita sorveglianza dell’arenile), e per corrispettivo avrà "il diritto di gestire i servizi (...) e ricavare i relativi proventi".

Le spiagge potranno essere parzialmente attrezzate: si potranno installare servizi di qualunque natura (docce, spogliatoi e così via) con una volumetria massima di 200 metri quadri di fronte a piazza Lemmetti e 100 metri quadri nelle altre due aree; inoltre, si potranno montare le attrezzature balneari a scopo di noleggio, anche se con delle limitazioni: in piazza Lemmetti, su 7.863 metri quadri dovrà essere garantita una superficie minima di spiaggia libera di 5.800 metri quadri; in piazza Umberto, dovranno rimanere ’vuoti’ 3.600 metri quadrati su 5.763; in piazza Castracani invece non sono state predisposte limitazioni di sorta.

Non è ancora stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte (anche se, volendo partire a maggio, siamo già quasi a ridosso...). Sul sito del Comune si trova il disciplinare di gara con tutte le caratteristiche richieste agli eventuali operatori interessati.

RedViar