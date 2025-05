Spiagge comunali ora affidate . Open Service resta e apre domenica

I giochi sono fatti. Ieri è stata formalizzata (dopo tanta attesa) la gestione delle due spiagge comunali attrezzate recentemente andate a bando. Un risultato ormai nell’aria visto che lo stesso concessionario delle Boe, Roberto Santini del bagno Piero, per primo ha annunciato il suo addio dopo una lunga esperienza nel tratto di Levante: a subentrare la Rti Blue Lion/G.Beach srl che ha conseguito il punteggio di 96,40/100 ed offerto un importo di canone di concessione complessivo nel

triennio di 510mila euro (oltre Iva). La Blu Lion segna l’ingresso di una multinazionale importante (la sede è a Milano) con un fatturato di oltre 83 milioni e la specializzazione nel settore food.

Invece la spiaggia di Ponente – con annesso tratto libero – vede la conferma della società cooperativa Open Service con un punteggio di 90,97/100 e un importo di canone di concessione nel triennio di 103.883 euro. Una vittoria al cardiopalma visto che la coop Cometa di Roma è stata esclusa per anomalie dei costi di manodopera. La Open Service (da 10 anni alla gestione della spiaggia) già da domenica aprirà la spiaggia "a ranghi ridotti ma garantiremo il servizio".

"Il punto di forza è stato il nostro progetto tecnico – spiega la consigliera Antonella Ruggiero – perchè aderente al territorio: quest’anno aumenteremo gli ombrelloni sociali estendendoli al sabato e alla domenica; poi saremo disponibili ad aprire anche in inverno per attività di educazione fisica o civica degli istituti scolastici che lo riterranno opportuno. Ci saranno iniziative di socialità per gli anziani e possiamo vantare una spiaggia fortemente inclusiva con ombrelloni e lettini adatti a ospiti con handicap e una tenda con la base necessaria per potervi accedere direttamente con la carrozzina"

Francesca Navari