Spiagge comunali, la gara per l’affidamento

E’ stata aperta la gara (in via telematica) per l’effidamento delle spiagge comunali attrezzate di Levante (Le Boe) e di Ponente (Le Dune, con la vigilanza e pulizia dei bagni presenti anche sulla spiaggia libera). L’affidamento riguarda i servizi relativi a pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e servizio di somministrazione alimenti e bevande delle due spiagge attrezzate in concessione al Comune fino al 30 settembre 2027 con una base d’asta di 288mila euro per la spiaggia di Levante e 81mila per quella di Ponente. Gli operatori economici sono tenuti a presentare un proprio piano economico finanziario determinato autonomamente sulla base della propria organizzazione aziendale, volto a dimostrare la concreta capacità dei concorrenti di eseguire correttamente le prestazioni per l’intero arco temporale dell’affidamento. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non sarà possibile aggiudicare entrambe le spiagge allo stesso concorrente: sia per consentire la massima partecipazione possibile alla gara delle imprese minime, piccole e medie che costituiscono il tessuto economico-commerciale del territorio; in considerazione delle pregresse esperienze di affidamento della gestione delle concessioni di servizi comunali, "nelle quali si è rilevata una maggiore efficienza e tempestività, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali pattuite con l’ente concedente, da parte degli operatori economici che hanno dovuto far fronte, dal punto di vista dell’esposizione economico-finanziaria, alla gestione di un solo esercizio balneare" e per disincentivare l’accaparramento di commesse pubbliche e la contemporanea assunzione, da parte di una medesima organizzazione aziendale, di una pluralità di prestazioni in diversi ambiti del territorio, con conseguente sovraccarico di impegno organizzativo ed economico in fase esecutiva, con pregiudizio della qualità dei servizi forniti all’utenza. Il gestore dovrà applicare le tariffe approvate dalla giunta con distinzione tra residenti e non residenti; sconto del 20% sul prezzo di listino per i clienti stagionali; supplemento del 10 % per le prime due file fronte mare e l’obbligo di lasciare a disposizione 4 posti ombra gratuiti per il sociale.