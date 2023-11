Sparano da un’auto: panico tra la gente

Stiava (Massarossa), 20 novembre 2023 – Momenti di paura ieri a Stiava all’esterno di un ristorante. Alcuni commensali hanno sentito nitidamente dei botti. "Sembravano dei petardi", hanno pensato in un primo momento. Poi hanno guardato meglio fuori e hanno visto che un giovane, da una macchina aveva messo fuori il braccio e impugnava una pistola con la quale, sparando in aria, spaventava i passanti. Subito si è scatenato il panico fra chi era dentro e fuori dal ristorante. E ovviamente sono stati avvertiti i carabinieri. Stando ai primi accertamenti fatti dai militari dell’arma sarebbero stati sparati dei colpi a salve. Resta comunque la gravità (oltre alla stupidità del gesto) che non può essere semplicemente derubricata a bravata giovanile.

Anche perché un episodio analogo – probabilmente frutto della stessa persona – è stata segnalata poco prima a Lido di Camaiore. I carabinieri sulla base delle testimonianze della gente e dall’analisi delle videocamere della zona stanno cercando di risalire all’auto incriminata e all’autore (o autori) degli spari notturni.