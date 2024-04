Spacciava droga in pieno centro. Denunciato un giovane pusher

All’arrivo dei poliziotti ha provato a disfarsi della droga che stava spacciando ad alcuni suoi coetanei. Ma il tentativo è andato a vuoto e così, in seguito anche alla perquisizione effettuata subito dopo dagli agenti, un 22enne è stato denunciato a piede libero dal commissariato di polizia di Forte dei Marmi per spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma. L’episodio è avvenuto alcune sere fa in piazza Matteotti, a due passi dal vecchio municipio, ed è collegato a un servizio di controllo del territorio eseguito dalle pattuglie nel territorio pietrasantino. Il giovane, come detto, si trovava in piazza Matteotti, zona molto spesso privilegiata per certi "giri" in quanto defilata rispetto al del centro storico e lontana da occhi indiscreti.

Alla vista dell’auto della polizia ha commesso però un errore risultato poi decisivo: anziché far finta di nulla, il 22enne ha attirato su di sé l’attenzione degli agenti a bordo della pattuglia cercando in modo maldestro di sbarazzarsi, gettandoli a terra, di alcuni oggetti in suo possesso. L’incauta manovra ha insospettito i poliziotti, i quali hanno provveduto immediatamente a fermare e identificare il giovane. Poco distante da lui sono stati rinvenuti gli oggetti che il 22enne aveva gettato nel tentativo di disfarsene. Si tratta di un bilancino di precisione, utilizzato molto probabilmente per pesare la droga, e di un coltello a serramanico. Alla luce di quanto scovato dagli agenti, il ragazzo ha quindi consegnato in maniera spontanea due involucri contenenti una sostanza stupefacente, in questo caso hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Non è finita, visto che i guai, per il giovane, sono raddoppiati. Dalla successiva perquisizione personale effettuata dagli agenti è emerso infatti un altro elemento a suo carico, vale a dire il possesso di 195 euro in banconote di diverso taglio. Soldi dei quali il ragazzo non ha saputo giustificare il possesso né l’origine (è probabile che fossero i proventi dell’attività di spaccio). E come se non bastasse, la perquisizione eseguita nella sua abitazione ha portato al rinvenimento di un altro bilancino di precisione. A quel punto il giovane pusher è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per porto abusivo d’arma. I pattugliamenti della polizia proseguiranno su tutto il territorio di sua competenza sia di giorno che di notte.