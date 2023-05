Sos tagli alle classi L’appello al ministro

L’amministrazione comunale, preso atto dei tagli alle classi delle scuole dell’Istituto comprensivo, ha prontamente preso contatti con la Regione per affrontare il problema. Il sindaco Lorenzo Alessandrini e gli assessori Valentina Mozzoni e Michele Silicani si recheranno, lunedì mattina, a Firenze per un incontro col direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. I tagli sulle scuole, così come preventivati, avrebbero ripercussioni su due sezioni delle scuole di infanzia. "Un appuntamento richiesto con urgenza - spiega l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni - in quanto nell’incontro in Provveditorato di oltre un mese fa non ci era stato assolutamente prospettato un quadro così drastico. In attesa di andare in Regione grazie al consigliere regionale Massimiliano Baldini abbiamo già scritto al ministro Valditara. L’auspicio è che le autorità preposte non tengano in considerazione solo i numeri, bensì in via prioritaria le peculiarità del territorio, in particolare quello montano".