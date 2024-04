Sos dispersione scolastica. Il 10% dei bimbi lascia i libri: "L’arteterapia come antidoto"

PIETRASANTA

Le cause sono molteplici ma non sempre si manifestano subito. Da qui l’importanza del dialogo, dello stimolo di interessi e dell’arte che può essere un veicolo speciale per superare questo scoglio. Parliamo della dispersione scolastica, fenomeno che anche a Pietrasanta si fa sentire a suon di numeri. In base all’ultimo piano annuale per l’inclusione elaborato dai due istituti comprensivi cittadini, e relativi al 2022-2023m il 10% degli alunni (circa 170) ha difficoltà di apprendimento, in larga parte per disturbi evolutivi specifici. C’è poi il disagio sotterraneo, che cova dalle materne alle medie per poi esplodere alle superiori. Ecco perché la disciplina dell’arteterapia, tema-cardine della giornata promossa domani dal comprensivo Pietrasanta 2, è considerata un’ottima alleata in quanto produce benessere e qualità della vita.

Sarà questo il tema-cardine della giornata promossa domani dal comprensivo 2, patrocinata dall’assessorato alla pubblica istruzione, in cui si punterà sull’importanza delle motivazioni, fondamentali nei processi formativi e trasformativi degli alunni. Si parte dalle 8,30 alle 13,30 al Sant’Agostino con specialisti dell’arteterapia, docenti e studenti dell’istituto “Chini-Michelangelo“. Previsti, tra gli altri, gli interventi del dirigente scolastico del comprensivo 2 Luca Di Martino, l’attrice, consigliere comunale e presidente della commissione scuola Lora Santini, e Chiara Castiglioni, docente del comprensivo 2, arteterapeuta ad orientamento psicofisiologico e ideatrice del progetto. Il programma proseguirà con due laboratori alle materne “Fratelli Grimm“ a Ponterosso: dalle 14,30 alle 16,30 “Emozioni in musica“ condotto da Sabrina Leonardi, esperta di cantoterapia, e dalle 16,45 alle 18,45 “Incontrare, attraversare, accompagnare“ con la psicomotricista Silvana Pavan.

Daniele Masseglia