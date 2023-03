Sos da Solaio: "La Casa del popolo è a rischio"

La storia quasi secolare della Casa del popolo di Solaio (nella foto un incontro pubblico) potrebbe essere a rischio per motivi di natura urbanistica. Sono il direttivo del circolo Arci (gestore) e Prc (proprietario) a lanciare l’allarme dopo aver scoperto che il piano operativo prevede la rimozione dell’interesse storico e sociale dell’immobile dando, di conseguenza, la possibilità di cambiarne la destinazione d’uso in residenziale. "Siamo molto preoccupati – scrivono – in quanto questa scelta mette in pericolo e offende la realtà di un circolo, radicato nel territorio, che offre occasioni di socialità, propone un servizio di accoglienza con bar e ristorazione, e garantisce un ricco calendario di iniziative che spazia dai concerti alle presentazioni di libri, dagli spettacoli di teatro ai dibattiti politici, aprendosi a realtà esterne e fungendo da luogo che si dedica alla condivisione nel segno della crescita sociale e culturale".

La mobilitazione è già partita: Arci e Prc stanno prendendo contatti con un professionista e un legale per opporsi a questo scenario. "Presenteremo ogni possibile istanza nelle sedi opportune – concludono – perché venga ripristinato o addirittura rafforzato lo stato urbanistico precedente. Lanceremo anche una raccolta firme a sostegno del ristabilimento dello status quo, invitando altre realtà che si trovassero nella stessa situazione. La Casa del popolo di Solaio è un patrimonio del nostro territorio da tutelare".

d.m.