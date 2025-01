Sos "Colonia" per il violinista: "Troviamogli un monolocale"

"Il sogno di Simon è tornare a suonare per la gente in piazza: aiutamolo a trovare un piccolo alloggio o a sostenere un affitto, ognuno donando quel che può". La "Colonia cristiana" torna a mobilitarsi per il violinista clochard (nella foto con la presidente dell’associazione Dina Lazzerini durante un recente Natale), da oltre 4 mesi ricoverato all’ospedale Versilia. Il 60enne potrebbe essere dimesso da settimane, ma non avendo nessuna residenza l’Asl non se la sente di rimandarlo in mezzo alla strada in quanto le sue condizioni potrebbero di nuovo risentirne.

"Sono andato a trovarlo in ospedale – racconta Lazzerini – e sebbene abbia perso tanti chili il suo spirito è rimasto quello di sempre. I medici mi hanno detto che sarebbe anche pronto per essere dimesso, ma dobbiamo riuscire a pagargli un affitto, almeno per un anno, e trovare per lui un piccolo monolocale a Pietrasanta in modo che possa continuare a suonare in piazza e nei vicoli. Per ottenere questo risultato c’è bisogno dell’aiuto di tutti: Simon è una brava persona, un po’ sfortunata ma di gran cuore. Se trovassimo per lui una sistemazione a prezzi bassi sono sicura che sarebbe felice perché di giorno lui ama suonare e la sera potrebbe andare a casa al caldo. Sentiremo anche l’ufficio sociale del Comune". Info e donazioni 328-7185339.

d.m.