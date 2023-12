Sos Colonia cristiana. A rischio sfratto 30 gatti

A febbraio la visita dell’ufficiale giudiziario, entro maggio lo sfratto di una trentina di gatti. Scadenze che fanno tremare i polsi alla Colonia cristiana, che da tempo gestisce 70 mici (in origine erano il doppio) tra Montiscendi, Arni e sull’Aurelia in zona Conad. Il proprietario di ques’ultima sede, che dà ospitalità a 27 gatti, ha deciso di terminare questa esperienza, anche se l’associazione spera ancora di trovare un accordo in extremis. Nel frattempo è partita la ricerca di un’alternativa. "Abbiamo individuato tre terreni – spiega la presidente Dina Lazzerini, aiutata da una ventina di volontari – ma costano dai 60mila ai 120mila euro. Per questo siamo disponibili a prenderne uno in comodato con l’obiettivo di una sede unica per tutti i 70 gatti. Il problema è che Pietrasanta non ha un gattile: chi può ci sostenga". L’associazione ringrazia Conad e ’Happy 4 zampe’ di Camaiore per la donazione di alimenti e Veronica Berti (moglie di Andrea Bocelli) per il suo aiuto. Info al 328-7185339.

d.m.