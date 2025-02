Sos alberghi, mancano i lavoratori: "Portate i curriculum alla nostra sede"

La prima edizione, promossa nel 2019, fu un successo di partecipazione con 500 persone che invasero il Sant’Agostino alla ricerca di un’occupazione stagionale in vista dell’estate. Cioè l’esatto contrario della seconda edizione allestita nel marzo 2024 all’Osterietta. Ne sanno qualcosa gli albergatori, impalliditi di fronte alla presenza, nella sezione a loro riservata, di appena una ventina di persone. Immaginarsi, alla fine, quanti furono i contratti stagionali firmati: qualcuno li contò sulle dita di una mano. Il fatto è che la bella stagione non è così lontanissima e le domande per lavorare nelle strutture ricettive non arrivano. Manca gente interessata a lavorare in cucina, nelle camere o in giardino.

Per questo motivo Federalberghi Marina di Pietrasanta ha deciso quest’anno di rinunciare all’iniziativa del "Recruiting day". L’opzione è ricaduta infatti sull’apertura della nuova sede di via Cairoli, in pieno centro a Tonfano. Aprire le porte della propria "casa", accogliere giovani e meno giovani con il curriculum vitae in mano, senza il caos legato a iniziative più grandi che si sono poi rivelate dispersive e poco fruttifere. È questa la strada scelta dal presidente Marco Marcucci, il quale dopo essersi confrontato con i soci ritiene che il faccia a faccia in un posto più tranquillo sia la formula migliore. "Lo scorso marzo – ricorda – il ’Recruiting day’ promosso alla sede dell’agenzia Versilia format fu un flop clamoroso. Da noi vennero solo una ventina di persone, in pratica c’erano più albergatori che cittadini interessati. Di fronte a un riscontro così modesto, abbiamo deciso di non ripetere l’esperienza. Ma il problema c’è perché manca lavoro per l’estate: la situazione è grave, c’è bisogno di manodopera altrimenti non sarà facile affrontare la stagione. Ci risulta che anche all’Ente bilaterale del turismo a Forte dei Marmi, che gestisce anche i corsi, ci siano tante offerte ma poche richieste".

E così la macchina organizzativa di Federalberghi Marina si è messa in moto, concentrando i propri sforzi sui locali di via Cairoli, pronti a decollare come punto di raccolta. "Siamo fin da ora aperti per ricevere i curriculum – prosegue Marcucci – con le richieste di lavoro che potranno essere fatte direttamente nei nostri nuovi uffici. Potranno venire cittadini da tutta la Versilia: i curriculum saranno poi smistati ai nostri soci, che sono circa un centinaio". La sede è aperta da lunedì a venerdì ore 9-13: informazioni allo 0584-745838, sui canali social e alla mail [email protected]