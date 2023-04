Sorteggiate le liste: Mori, Borzonasca, Simoni e Giovannetti

Luca Mori, Lorenzo Borzonasca, Massimiliano Simoni e Alberto Giovannetti. Sarà questo l’ordine esatto dei candidati a sindaco riportato sulle schede elettorali che i cittadini troveranno ai seggi in vista delle elezioni amministrative del 14-15 maggio, con eventuale ballottaggio il 28-29 maggio. Il sorteggio è stato effettuato nel primo pomeriggio di ieri nella sala consiliare del municipio di piazza Matteotti dopo che al mattino, alle 12, erano scaduti i termini per il deposito delle liste elettorali.

Alla fine è andato tutto come previsto, senza alcuna sorpresa dell’ultim’ora. Significa che le liste presentate sono dieci, per un totale di 158 candidati al consiglio comunale in quanto una delle liste (Movimento 5 Stelle) correrà con 14 nominativi anziché 16 come le altre. Andando per ordine di sorteggio, il primo nome stampato sulla scheda elettorale sarà pertanto quello di Luca Mori, candidato sindaco del Terzo polo sostenuto dalla lista Alternativa per Pietrasanta. Subito sotto il candidato del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, che avrà invece l’appoggio di quattro liste, vale a dire Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico. Il terzo candidato sindaco sorteggiato è Massimiliano Simoni, a sostegno del quale ci saranno due liste (Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta). Infine il sindaco uscente Alberto Giovannetti, che cercherà di conquistare il suo secondo mandato consecutivo con l’appoggio di tre liste (Ancora Pietrasanta, Lega e Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto).

Questo per quanto riguarda il deposito delle liste e il sorteggio dei candidati sulla scheda elettorale. Affinché il quadro diventi ufficiale c’è bisogno di un ultimo passaggio: la convalida da parte della commissione elettorale. Le operazioni, in questo senso, dovranno essere concluse entro la mezzanotte di stasera, dopo di che, dalle 00.01 di domani, la corsa alle elezioni prenderà davvero il via.

d.m.