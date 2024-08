Solidarietà in spiaggia. Protagonisti i bambini

La solidarietà si fa anche sotto le tende in spiaggia. E’ l’originale iniziativa di un gruppo di bambini tra i 6 e gli 11 anni che, al bagno Sud Est, ha dato vita ad una raccolta fondi a favore di un’associazione fiorentina “Gocce di vita” che sostiene donne e bambini di un piccolo paese in Uganda. Amelie, Anita, Beatrice, Lucrezia, Tea, Virginia e Vieri: questi i nomi dei bambini che, nel mese di luglio e agosto, hanno proposto i prodotti realizzati dalle donne ugandesi e braccialetti creati da loro grazie alla collaborazione della proprietà del Sud Est che ha messo a disposizione un corner. La raccolta, di quasi 1.500 euro, permetterà a più di 10 bambini di andare a scuola per un intero anno, coprendo i costi per vestiti, materiale scolastico e un pasto al giorno garantito. I bambini hanno ricevuto un attestato di gratitudine per l’impegno profuso durante i mesi estivi. Erano tutti commossi e hanno commentato di essere molto orgogliosi del lavoro di squadra e di aver aiutato loro coetanei.