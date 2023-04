Soggiorni per gli over 65 alla Casetta dell’Abetone Via alle iscrizioni

Anche quest’anno il Comune, in collaborazione con Asd Sci Club Le Marmotte di Forte dei Marmi, concessionario della gestione della Casetta dell’Abetone, ha confermato i Soggiorni “Over 65”. Gli interessati potranno scegliere di soggiornare nella struttura dal 23 al 30 luglio e dal 30 luglio al 5 agosto. Il programma prevede escursioni nel comprensorio dell’Abetone, tra cui passeggiata a la Verginetta, visita guidata all’Orto Botanico, Lago nero, giochi di gruppo, balli di gruppo, torneo di carte, tombola, possibilità di visitare produzione marmellate e molto Relax immersi nel verde e il fresco dei boschi dell’Abetone. La quota di partecipazione per un totale di 8 giorni e 7 notti in pensione completa in camera doppia è di 330 euro per i residenti e 350 per i non residenti, con la sola esclusione del trasferimento da Forte dei Marmi ad Abetone e viceversa e di altri eventuali servizi extra offerti. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it.