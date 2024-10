Software di solidarietà “Geco“ donato alle scuole

VIAREGGIO

Un gesto, un dono, un aiuto disinteressato e solidale, come quelli che il Motogruppo Tartarughe Lente, sin dalla sua nascita, in ricordo di Pulce e Scarburato, e di tutte le vittime della strage ferroviaria del 29 giugno, fanno e continuano a fare, con donazioni alle diverse associazioni, strutture e realtà del territorio. Come l’ultimo programma, all’interno del progetto “Apprendiamo insieme“, donato, alla presenza dei membri del Motogruppo, a partire dal presidente Giuliano Bandoni, delle professoresse Barbara Caterina e Francesca Sarti, l’avvocata e assessora al sociale Sara Grilli, Diana Demi, Carla Vivoli e Roberto Nocchi, grazie agli sforzi di volontari, insegnanti, e gli stessi bambini, alla scuola primaria Lambruschini I.C. Darsena.

Un programma, il “Geco“, pensato e strutturato per facilitare l’apprendimento, l’autostima e l’inclusione di tutti i bambini e di tutte le bambine, con un sistema multicanale, che aiuta i bambini con Dsa e altri bisogni educativi, a studiare, apprendere e sviluppare competenze e a fare i compiti, così come a supportare educatori, operatori e insegnanti che con esso lavorano. Un aiuto, quello del nuovo software, così come quello della stessa donazione, che con suoni, immagini, mappe ed esercizi permetterà a studenti e studentesse di stimolare e potenziare le loro abilità di base, dalla lettura alla scrittura, dalla discriminazione visiva all’associazione e classificazione, favorendo e sviluppando un metodo di studio efficace, personalizzato, e inclusivo.