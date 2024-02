Società moderna “The screen“. I misteri del web

È arrivato nelle librerie il nuovo romanzo pubblicato da Pelledoca editore “The screen - impresso nei miei occhi” del giovane scrittore Alessandro Pasquinucci (foto) per riflettere sul lato oscuro del web. Un thriller tecnologico dedicato ai ragazzi più giovani che vuole dare un punto di vista sui social network per raccontare cosa, ma soprattutto chi c’è dall’altra parte dello schermo. Lo scrittore è nato a Pietrasanta, ma vive a Viareggio Fin da piccolo coltiva la passione per tutto ciò che ha a che fare con la creatività. Ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo vari riconosciment Protagonista del libro è Sara Sara, una giovane studentessa universitaria che comincia a lavorare come moderatrice nell’agenzia digitale “The screen” il cui compito è valutare i contenuti potenzialmente pericolosi di un social network.

Il libro vuole parlare alle nuove generazioni per cercare di renderle partecipi e consapevoli di cosa è capace di realizzare e postare sui social l’essere umano, e affronta un tema nuovo, poco indagato in ambito narrativo e cinematografico e che fornisce nuovi stimoli e spunti di riflessione. "Ho tante trame nel cassetto alle quali, prima o poi, spero di dare forma e voce. Per il 2025 sto ragionando con Pelledoca a un nuovo progetto thriller sul filone dei precedenti, mentre in parallelo è attualmente in fase di presentazione il progetto di trasposizione televisiva di “Alive” i cui diritti sono stati opzionati dalla casa di produzione Fabula Pictures", racconta lo scrittore.