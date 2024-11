Sistema informatico in tilt. Ritardi e disagi nei prelievi del sangue

Nella mattina di ieri, un improvviso problema informatico ha bloccato l’applicativo utilizzato dai centri prelievi per caricare gli esami del sangue. L’inconveniente ha provocato ritardi nei prelievi poiché gli addetti hanno dovuto procedere a caricare gli esami manualmente, ma in alcune sedi anche questa procedura non ha funzionato. L’inconveniente è stato segnalato ai tecnici per provvedere al ripristino della funzionalità del programma. L’Asl Toscana Nord Ovest si scusa con gli utenti per il disagio.