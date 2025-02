Sinergia Benetti-Lusben. Nuovo hub strategico

Benetti punta forte sulla sinergia con Lusben, refit devision del gruppo. L’annuncio è arrivato in occasione della 25ª edizione dello Yachtmaster di Benetti, tenutosi a Marrakech con oltre 200 ospiti. "L’appartenenza allo stesso gruppo e l’esperienza di sei anni in Benetti nel ruolo di custom operations director mi hanno permesso di sviluppare una visione globale del settore, comprendere le esigenze specifiche di ogni reparto e favorire una collaborazione efficace tra tutte le funzioni coinvolte – spiega il direttore generale di Lusben Ferdinando Pilli –; con l’espansione del sito di Livorno, possiamo offrire ai clienti Benetti un servizio altamente specializzato, pensato per ottimizzare le prestazioni e la durata delle loro imbarcazioni".

Il nuovo hub – l’operazione ha visto una ristrutturazione complessiva per un investimento di 12 milioni di euro, raddoppiando la superficie totale a 220mila metri quadri, di cui 90mila dedicati al cantiere e uno specchio d’acqua antistante di 130mila con 36 posti a terra e 32 in acqua – garantirà un supporto continuativo grazie a un contratto di manutenzione quinquennale, che coprirà interventi preventivi e correttivi, refit personalizzati e assistenza completa su ricambi, documentazione e consulenza tecnica.

"La gestione del servizio after-sales di Benetti rappresenta un passo strategico per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti – sottolinea Gianni Paladino, commercial director di Lusben –; la nostra profonda conoscenza del prodotto e l’eccellenza delle infrastrutture dei cantieri di Livorno e Viareggio, garantiscono soluzioni di altissimo livello".