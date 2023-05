S’inaugura "Lumen" Spazio di creatività

"Lumen" è il nome di un nuovo spazio fotografico ideato da Eugenio Gherardi in via Duccini 62 a Massarosa. Già il posto è originale perché si tratta di un capannone industriale (alla prima rotonda sulla via di Montramito) che è stato diviso in zone. Sembra dunque di essere in una città metropolitana invece che in Versilia. All’ingresso una roulotte perfettamente attrezzata per essere una camera oscura per stampare le foto in bianco e nero. Quindi, lo studio fotografico con tutte le attrezzature necessarie. Salendo la scala di metallo, ecco che si apre lo spazio espositivo vero e proprio. Dopo l’inaugurazione di “Lumen”, è stata scelta la mostra “Creature di sabbia” che non è altro che la tesi di laurea di Simona Peres. Si tratta di una installazione fotografica ispirata al libro dell’autore marocchino Tahar Ben Jelloun dal titolo appunto “Creatura di sabbia”, ripubblicato recentemente da La nave di Teseo. Immagini sfumate e suggestive, frutto di scatti eseguiti in interno con banco ottico con un negativo Polaroid di grande formato. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica a ingresso libero, con orario 16.30-19.30 dal giovedì alla domenica compresa. Ma “Lumen” vuole essere uno spazio espositivo dedicato alla cultura dell’immagine a tutto tondo, dove si parla di fotografia, dove si realizzano progetti fotografici, utilizzando nuova tecnologie e antichi sistemi di stampa. Il progetto di Eugenio Gherardi è ambizioso ma molto adatto agli appassionati di fotografia che sono senz’altro numerosi in Versilia.

Chiara Sacchetti