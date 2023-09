Silvia Strambi vince il premio per la chirurgia a Pietrasanta - Società Italiana di Chirurgia

La Piccola Atene continua a sfornare talenti in ogni settore. Lo dimostra il riconoscimento assegnato a Silvia Strambi (nella foto), che ha vinto il premio borsa di studio “Ettore Ruggieri”. Un onore e un vanto per la Toscana: Silvia, nata a Pietrasanta, è laureata in medicina con specializzazione in chirurgia generale, entrambe conseguite con lode all’università di Pisa. Attualmente è dottoranda in fisiopatologia clinica e svolge la sua attività di ricerca alla Chirurgia d’urgenza universitaria & Trauma center dell’università di Pisa, diretta dal professor Massimo Chiarugi. Ha oltre 40 pubblicazioni su riviste indicizzate e riconoscimenti per l’attività scientifica da parte di importanti società chirurgiche, tra cui la Società di chirurgia d’urgenza e del trauma (Sicut) e la Società tosco-umbra di chirurgia.

La borsa di studio è stata conferita durante una cerimonia ufficiale tenutasi al polo universitario “Piagge“ di Pisa nell’ambito del 125° congresso nazionale della Società italiana di chirurgia alla presenza del presidente della Sic Massimo Carlini. Si tratta della borsa di studio più prestigiosa in Italia per i giovani chirurghi, assegnata dopo un’attenta selezione che valuta il curriculum e le pubblicazioni dei candidati. In pratica la Sic, in attuazione delle disposizioni testamentarie di Pia Damiani, vedova dell’illustre chirurgo Ettore Ruggieri, ha indetto per il 2023 un concorso per il conferimento delle borse di studio annuali da assegnare a laureati in medicina e chirurgia, a titolo di premio e d’incoraggiamento a proseguire gli studi. Partecipano i laureati in medicina e chirurgia col massimo dei voti, cittadini italiani che abbiano conseguito la specializzazione da non più di 5 anni e abbiano eseguito studi e ricerche in chirurgia, documentati da tesi e pubblicazioni.

I.P.