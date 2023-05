Clamorosa spaccata in Passeggiata: con l’auto sfondano la vetrina e saccheggiano la boutique di Silvia Bini

Viareggio, 26 maggio 2023 – Furto all’alba di oggi, 26 maggio, in Passeggiata: nel mirino dei malviventi la boutique ‘Càos’ di Silvia Bini. I banditi, a bordo di una Bmw station wagon, hanno sfondato la vetrina.

I residenti sono stati svegliati dal boato. Qualcuno è riuscito ad affacciarsi in tempo per vedere i banditi caricare l’auto con borse e abiti di lusso per poi ripartire sgommando sul Viale a Mare; tutto nel giro di pochissimi minuti.

Quando i carabinieri sono arrivati di fronte a quella devastazione, dei malviventi, non c’era già più traccia.

Ancora da quantificare il valore del bottino, sicuramente decine di migliaia di euro visti i pezzi esposti nella boutique inaugurata nel 2017 dall’imprenditrice dell’alta moda Silvia Bini. Che ha scelto di investire su Viareggio e la Passeggiata, dove, negli anni, ha aperto quattro negozi.