"Signora si è sporcata". E le ruba la catenina

Quel giovane, dai modi affabili, che si è offerto di pulirla perchè un piccione l’aveva ’colpita’ al collo. E solo la sera l’amara scoperta: con destrezza le aveva strappato via la catenina d’oro. Ormai le truffe non hanno più limiti e l’ultima originale ’trovata’ ha visto vittima una signora che stava passeggiando sul lungomare a Vittoria Apuana. In pieno giorno ha sentito spruzzare del liquido sul suo collo; contemporaneamente le si è avvicinato un uomo ben vestito – con felpa bianca e pantaloni color panna – che in modo gentile e scherzoso le ha detto: "Signora un piccione l’ha colpita, aspetti che l’aiuto a pulirsi, è sporca sul collo e sulla schiena". Ma alla donna quel modo di attaccare bottone è sembrato davvero strano, e così ha risposto che ci avrebbe pensato da sola a casa. Lo sconosciuto ha insistito ma lei ha accelerato il passo chiudendo frettolosamente ogni dialogo e pensando in questo modo di essersi salvaguardata da qualsiasi ipotetica trappola visto che quel giovane poi non ha proseguito nel contatto e se n’è andato.

Solo la sera, l’amara scoperta sotto la doccia: al collo non aveva più la catenina d’oro. A quel punto ha collegato il fatto all’episodio accaduto nel pomeriggio. "Una cosa incredibile, perchè non ho minimamente sentito quell’uomo sfiorarmi. Deve avere agito in modo abile e rapidissimo". Il fatto è rimbalzato di chat in chat e già si sta diffondendo l’identikit dello sconosciuto – di carnagione chiara – per evitare che possa mettere a segno altri colpi con destrezza contando su un attimo di distrazione delle proprie vittime.

Francesca Navari