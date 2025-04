Siglato l’accordo per un’estate al top. Cartellone ’firmato’ dalle categorie

"Vogliamo che i turisti, a fine stagione, abbiano in testa l’idea di tornare l’anno prossimo". Con questo obiettivo, ben sintetizzato dal vicesindaco Andrea Favilla, l’amministrazione e le categorie si sono messe in moto per "Lido Estate", un calendario di eventi che si snoderà dai primi di luglio al 25 agosto.

"Dopo diversi anni, siamo riusciti a trovare un accordo (siglato ufficialmente ieri; ndr) tra albergatori, balneari e Ccn su come organizzare il cartellone – ha spiegato Favilla –; siamo particolarmente soddisfatti. L’unione fa la forza e ha prodotto un calendario ricco che più avanti presenteremo nel dettaglio. Ma posso già anticipare che Lido Cult, ad agosto, sarà uno degli eventi più importanti, così come Lido Wave, la manifestazione legata al surf, e Giallo d’Amare, con cinque serate tra luglio e agosto".

Soddisfazione per la sinergia maturata in questa fase anche da parte di balneari e albergatori, rappresentati per l’occasione dal presidente dell’Associazione balneari lidese Marco Daddio: "Abbiamo ricompattato il tessuto commerciale e le categorie della zona – le sue parole –; un lavoro che dà merito all’intervento di mediazione da parte dell’amministrazione, che in questo ha avuto un ruolo importante. Avremo un intrattenimento di livello per i turisti, con tanti eventi a partire dalla ’Bandiera Blu’, punto chiave del nostro territorio. Le manifestazioni ’trainanti’ saranno Lido Cult, fiore all’occhiello del panorama turistico-culturale del nostro territorio, e Lido Wave, che quest’anno sarà impreziosita dal campionato italiano in acque libere organizzato dalla Fin grazie al Circolo Nuoto Lido, partner e co-organizzatore dell’evento".

Tra le novità di quest’anno, è previsto il ’battesimo’ di una rassegna culturale incentrata sugli scrittori (l’amministrazione ne ha già contattati tre) che l’amministrazione vorrebbe far maturare fino a renderla riconoscibile a livello toscano e, chissà, anche nazionale. Nel cartellone, inoltre, non mancherà l’intrattenimento, di cui si occuperanno i commercianti. "È un po’ l’anno zero di questa sinergia tra le associazioni e il Comune – il commento di Carmelo Donzella, presidente del Ccn –; sarà una bella estate, ricca di spettacoli che aiuteranno a variegare l’offerta tra musica, spettacolo e cultura. Il turista ha bisogno di tutto e noi siamo pronti a darglielo: avremo personaggi televisivi, imitatori, un concorso di moda con annessa sfilata e Miss Universo. Sarà un successone".

