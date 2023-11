Siglato accordo Comune-Plastic Free: uniti contro l’inquinamento

L’unione fa la forza e permette di potenziare la lotta contro l’inquinamento. Con questa filosofia ieri il Comune e Plastic Free hanno siglato un protocollo d’intesa (nella foto) che per l’associazione significherà una burocrazia più snella quando vengono organizzate le giornate di sensibilizzazione. Il documento è stato firmato dal sindaco Alberto Giovannetti e dalla referente versiliese di Plastic Free Sara Quintavalle, alla presenza dell’assessore all’ambiente Tatiana Gliori. "Siamo il primo comune della Toscana nord a firmare l’intesa – dice il sindaco – e ne siamo orgogliosi sia per la mission sia per la serietà e la passione che abbiamo riscontrato nei referenti locali". Quintavalle ha ricordato la decina di eventi già promossi nel 2023: "In media partecipano oltre 30 persone, di ogni età. Stiamo pensando a un progetto per coinvolgere le scuole". La prossima raccolta, in collaborazione con Ersu, si terrà stamani alle 10,30 alla spiaggia libera di Motrone: adesioni su www.plasticfreeonlus.it