Sicurezza e turismo. Se ne parla oggi

"Sei (al) sicuro? Strategie e strumenti per la cultura della sicurezza nel settore turistico e lapideo": doppio appuntamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato dalle presidenze dei consigli comunali di Forte dei Marmi e Pietrasanta e patrocinati da Inail di Lucca e Massa-Carrara e Asl. Un tema importantissimo e fondamentale per sensibilizzare ed informare quante più persone sul territorio, rispetto ad un problema sociale non più rimandabile che riguarda tutti. Forte dei Marmi e Pietrasanta affronteranno la tematica partendo dai settori turistici e lapidei.

Il primo incontro è previsto oggi dalle 9 alle 13 a Villa Bertelli. Interverranno in rappresentanza degli enti di riferimento i dirigenti e responsabili di Inail nella figura di Michele Brignola e per Usl Andrea Pieroni e Maurizio Mariani.

Sono inoltre previsti gli interventi dell’avvocato Sandro Guerra e dell’ingegner Giovanni Casiello. L’incontro pubblico sarà moderato dal vice presidente del consiglio comunale di Pietrasanta Antonio Tognini. Il secondo appuntamento avrà luogo venerdì 17 maggio dalle 9 alle 13 a Pietrasanta nella Sala Annunziata Complesso Sant’Agostino.