Sicurezza alle sfilate. Il grande lavoro svolto da Carabinieri e Polizia

Nel Carnevale dei record, a garantire che tutto filasse liscio ha notevolmente contribuito anche il lavoro delle forze dell’ordine dispiegate sul territorio. In particolare il comando della Compagnia dei Carabinieri di Viareggio, in collaborazione con il IV nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, ha ha svolto un’importante operazione di controllo durante i corsi mascherati, garantendo ordine e sicurezza a un evento che richiama ogni anno oltre 600mila visitatori.

Nel corso delle giornate di festa, sono stati impiegati 183 militari e 29 pattuglie, due equipaggi di Sos e un’unità cinofila, dislocati sia lungo le principali arterie di comunicazione che all’interno dell’area della manifestazione. A supporto delle operazioni è stato utilizzato anche il modernissimo elicottero AW139, dotato di strumentazione all’avanguardia per il monitoraggio a terra, permettendo un coordinamento più efficace delle pattuglie sul campo.

Soddisfazione per il lavoro svolto anche tra le fila della Polizia. Grazie al coordinamento svolto dal prefetto di Lucca, a chiusura della manifestazione la Questura di Lucca comunica che tutti gli eventi si sono svolti in maniera regolare e serena, grazie all’attenta opera di coordinamento delle forze di polizia attuata dal questore, per il tramite del dirigente del Commissariato di Viareggio, attraverso lo svolgimento di tavoli tecnici dedicati e con la redazione di decine di ordinanze specifiche contenenti le indicazioni e le modalità di svolgimento del servizio per tutte le forze impiegate, proprio in ragione dell’esclusivo e preciso compito di coordinamento operativo demandato per legge allo stesso questore in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza. "Un particolare plauso va, pertanto, al dirigente del Commissariato di Viareggio – il plauso della Polizia – per encomiabile lavoro svolto di coordinamento e direzione e a tutte le altre componenti impegnate nell’attuazione dei servizi".