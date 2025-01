Si rompe tubo dell’acqua: rubinetti a secco in varie case. Proteste anche per l’ennesimo black out elettrico

Anno nuovo, problemi vecchi. È il laconico slogan che sta circolando tra le abitazioni di Strettoia dopo i disservizi di questi ultimi giorni. Il primo risale al 30 dicembre, quando alle 18 l’energia elettrica è saltata di nuovo rovinando alcuni dispositivi. Da qui l’ennesimo appello al Comune affinché affronti la questione con Enel per risolverla una volta per tutte. Nel tardo pomeriggio di Capodanno, invece, c’è stata una grossa perdita d’acqua in via Casone, guasto che ha causato cali di pressione o addirittura assenza di acqua in alcune case di via Strettoia, via della Chiesa e via Ss Ippolito e Cassiano. Immediato l’intervento dei tecnici di Gaia, che mercoledì hanno lavorato anche di notte, ma ieri mattina il tubo si è rotto di nuovo. "Non siamo cittadini di serie C – scrive Graziano Ruberti – eppure è da 25 anni che ci sono questi problemi nel disinteresse delle istituzioni".