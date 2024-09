Si recupera la magia dei suoni . Tra cori, vibrazioni e arti antiche

SERAVEZZA

Il rumore dei vecchi strumenti di lavoro, i cori della tradizione popolare, con rimandi alle gestualità e ai movimenti corporei fino al recupero dell’arte della tessitura con telai antichi. "Tutto ha un suono" è il nome di un progetto nato grazie a una rete di relazioni messe in piedi da Unicoop Tirreno col percorso “Connessioni, la socialità che unisce”. Per i prossimi mesi coinvolgerà le dieci associazioni in un lavoro di recupero dei suoni della memoria del territorio versiliese. Ogni associazione metterà a disposizione le proprie competenze per costruire momenti di socialità e di narrazione storica. Per la prima volta così tante realtà socio-culturali si troveranno a collaborare tutte assieme, connesse - come si chiama appunto il progetto Coop – dai comitati soci Coop che hanno fatto da collante.

"La bellezza di questa esperienza – rimarca l’assessore al sociale Pellegrini – è proprio data dal fatto che alla manifestazione di interesse lanciata da Unicoop c’è stata una risposta che prevede una partecipazione corale con la proposta elaborata da Comune, Fondazione Terre Medicee, Biblioteca Comunale, Scuola di Euritmia, Uildm Versilia, Croce Rossa Viareggio, Scuola Cantorum Ave Maria e Corale Puccini Viareggio".

Questi gli appuntamenti e i corsi (tutti gratuiti) che si terranno al Mediceo, dando vita al progetto: martedì 24 settembre, alle 17 conferenza e dimostrazione sull’euritmia come sviluppo per una sana crescita del bambino fino all’età adulta, tenuta dalla euritmista Elisabetta Fusconi della Scuola Waldorf (il corso partirà a marzo 2025). Previsto poi un corso di tessitura col primo percorso  16/23/30 ottobre e 6 novembre. Secondo percorso  20/27 novembre e 4/11 dicembre. Altri corsi saranno organizzati nel 2025 (Info e prenotazioni: [email protected] oppure whatsapp al 3385741081). Si proseguirà il 27 ottobre alle 16 in concomitanza con la XIII Edizione dell’Alfabeto Artigiano, visita all’antico telaio e dimostrazione dell’arte della tessitura. Il 1° dicembre alle 16 visita gratuita al Museo del Lavoro con la riproduzione dei suoni degli oggetti e strumenti della vita quotidiana, introdotta dai Cori della Tradizione Popolare con la Schola Cantorum Ave Maria e visita alla mostra del concorso fotografico nazionale “Andrea Pierrotti” curata da Uildm Versilia. Il progetto punta a proseguire poi fino a maggio con corsi tessitura; laboratori di euritmia; chiusura del progetto con la corale Puccini.

Francesca Navari