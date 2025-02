Si denuda nel bar. Denunciato un russo

Ha dato in escandescenze fino a spogliarsi nudo in un bar. E per bloccarlo gli agenti sono stati costretti ad utilizzare il taser vista la forte alterazione da alcol. Al termine di una serata assai movimentata, la polizia di Vittoria Apuana ha denunciato un cittadino russo di 34 anni per atti osceni in luogo pubblico. Lo straniero ha addirittura mostrato i genitali davanti ad una barista.

I fatti sono avvenuti proprio a Vittoria Apuana: l’uomo, palesemente ubriaco, già da un po’ aveva dato segni di inquietudine disturbando gli avventori, e pretendeva ancora da bere. Al rifiuto della barista, una donna di 63 anni, le ha sottratto una bottiglia di gin e si è denudato davanti a lei. Visto che la situazione stava degenerando, è scattata la richiesta di intervento al 113.

La volante del Commissariato di Forte dei Marmi, intervenuta su richiesta del titolare del locale, ha individuato l’uomo in forte stato di agitazione ancora presente all’interno dove si trovavano anche altri clienti che avevano assistito alla scena. Dopo essere stato portato all’esterno del bar, lo straniero ha cercato di divincolarsi e si è scagliato contro i poliziotti che, a quel punto, sono stati costretti ad usare il taser per immobilizzarlo.

Il cittadino russo, richiedente protezione internazionale, è stato condotto in commissariato per l’identificazione e denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, furto, atti osceni, molestia e ubriachezza.

Fra.Na.