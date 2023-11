Si celebra l’olivo. Tra cene a tema e assaggi di olio

Doppio appuntamento a Seravezza promosso da Slow Food. Domenica Giornata Mondiale dell’Olivo con una degustazione di olio Quercetano e una cena a tema al ristorante Antico Uliveto di Pozzi, mentre martedì 28 all’Istituto Alberghiero Marconi presentazione della Guida alle Osterie d’Italia 2024 e una cena a cura degli chef dei locali premiati delle Condotte Slow Food “Terre Medicee e Apuane” e “Versilia”. Per quanto riguarda il primo appuntamento, domenica si svolgerà un’iniziativa aperta a tutti con inizio alle 20 all’Antico Uliveto con i produttori e una degustazione di olio Evo Quercetano annata 2023, cui seguirà una cena a tema (info: 0584-768882 o 328-5777902). Due giorni dopo, la sede del Marconi ospiterà la serata “Versilia dal mare ai monti” (inizio alle 20) con la presentazione della 34° edizione della Guida che accompagna gli appassionati di enogastronomia nella ristorazione italiana più autentica, in totale sono 1.752 i locali segnalati tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti, mentre sono 311 (di cui 28 in Toscana) gli indirizzi premiati con la Chioccola per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food. Osterie d’Italia 2024 vede la conferma di tutti i locali versiliesi già inseriti nella precedente edizione, con una importante novità: il conferimento della Chiocciola al “Quinto Quarto” di Camaiore di Nicola Cortopassi e Sara Biancalana, e al “Peposo” di Pietrasanta dello chef Manuel Di Gregorio. Partecipano alla serata le osterie Quinto Quarto di Camaiore, Peposo di Pietrasanta, Il Buonumore di Viareggio, Da Luciano a La Culla, Sotto La Loggia di Pomezzana, Chiosco nel bosco di Camaiore, La Bottega di Pietrasanta, Teresa Bistrot sul Mare di Viareggio (info: 348-3343715)