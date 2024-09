Si celebra la Liberazione. In volo un maxi tricolore . Figuranti e mezzi storici

Domenica per celebrare l’80esimo Anniversario della Liberazione di Forte dei Marmi, la Linea Gotica Tirrenica, associazione storico culturale di Massa, organizzerà, con il patrocinio del Comune, la rievocazione storica, con una sfilata di figuranti in costume d’epoca e veicoli della II Guerra Mondiale, dell’arrivo dei soldati americani che nel settembre 1944 liberarono la città. La cerimonia istituzionale della giornata, organizzata dalla presidenza del consiglio comunale prevede alle 10.30 il ritrovo di tutte le delegazioni e delle associazioni in piazza Dante, alle 11 l’arrivo dei mezzi storici e dei figuranti. A seguire si terrà la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le Guerre e la Commemorazione Ufficiale del 80° Anniversario della Liberazione di Forte dei Marmi, con i saluti delle Autorità.

Nella stessa mattinata l’amministrazione comunale inaugurerà, nel centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti il Giardino a lui dedicato. Alle 11.30 da piazza Dante partirà infatti il corteo per trasferimento presso il “Giardino Matteotti” che sarà inaugurato alle 12 alla presenza delle Autorità con un intervento dell’Anpi. "Il 21 settembre è un giorno molto significativo per Forte dei Marmi – affermano il sindaco Bruno Murzi e il presidente del consiglio comunale, Michele Pellegrini – 80 anni fa la nostra città si liberava dall’oppressione nazifascista. Per la nostra comunità è fondamentale commemorare questa data affinché i più giovani possano apprendere quale fu il sacrificio di chi si oppose alla dittatura per costruire una società basata sulla democrazia e la libertà. Un sacrificio che in molti pagarono durante tutto il ventennio fascista, tra cui anche il deputato socialista Giacomo Matteotti, rapito e ucciso il 10 giugno 1924 dopo aver pubblicamente contestato le violenze del Partito Nazionale Fascista con un discorso alla Camera dei Deputati. Per questo motivo abbiamo scelto proprio il 22 settembre, Giorno della Liberazione di Forte dei Marmi, per inaugurare il Giardino “Giacomo Matteotti”, martire dell’antifascismo".

La giornata si concluderà nel pomeriggio, alle 16.30 al “Campo Base Associazione Linea Gotica”, allestito già da domani in viale Italico, vicino al Parco retrodunale, con il lancio dei paracadutisti dell’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione Viareggio e Versilia, dotati di un bandiera tricolore di 120 metri quadrati aperta in volo e portata fino a terra.