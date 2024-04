Si barrica in negozio e semina il panico

Ha seminato il panico in centro a Torre del Lago un giovane in evidente stato di alterazione poco prima delle 13. Prima ha cercato di buttare a terra una signora in bicicletta, poi ha aggredito altri passanti. Mentre correva si gettava addosso alle auto. Poi è entrato dentro un negozio abbassando la saracinesca e barricandosi all’interno insieme al proprietario che non sapeva come farlo uscire. Non ha usato violenza e non ha detto una parola. E’ scappato via solo quando ha sentito arrivare le sirene della polizia. E’ fuggito verso la pineta. Sull’episodio stanno indagando gli investigatori della polizia.