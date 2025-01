Si avvicina lo "Sprocco". Al via la vendita dei biglietti

Mancano nove giorni alla "Festa della canzonetta e del teatro dialettale" e finalmente gli appassionati del Carnevale di Pietrasanta possono recarsi al teatro "Galeotti" per acquistare i biglietti in vista delle quattro giornate di spettacolo. La manifestazione, seconda gara dell’edizione 2025 dopo che lo scorso settembre in Versiliana è stata eletta Miss Carnevale (Rebecca Biagi della contrada Marina), è in programma al teatro dal 30 gennaio al 2 febbraio. Fino a domani l’acquisto dei ticket sarà riservato alle 10 contrade, con biglietteria aperta dalle 16 alle 19. Dal 23 al 28 gennaio, invece, la vendita sarà aperta a tutti con lo stesso orario. Inoltre il 29 gennaio la biglietteria sarà aperta dalle 20,30 alle 23,30 e nei giorni di spettacolo dalle 17 alle 21,30 il 30-31 gennaio e il 1° febbraio, mentre dalle 14 alle 16,30 nella giornata finale di domenica 2.

Invariati, dopo il "ritocco" al ribasso del 2023, i prezzi per l’ingresso: platea 10 euro (12 euro per il giorno della finale) e galleria 8 euro (10 euro per la serata conclusiva).