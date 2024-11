Si amplia il parcheggio di Vado: "Soddisferà le esigenze della frazione"

Da tempo, gli abitanti della frazione di Vado lamentano l’assenza di un parcheggio adeguato ad accogliere tutti i mezzi dei paesani e di chi frequenta la frazione camaiorese.

Con tutte le conseguenze del caso: auto parcheggiate in malo modo, tavolta quasi in mezzo alla strada o appiccicate l’una all’altra, con file ’abusive’ al centro dello spiazzo che impediscono le manovre per l’uscita o costringono a manovrare in spazi ridotti, rischiando anche delle accozzature.

Per questo, il Comune ha deciso di metter mano alla faccenda e ha deciso di ampliare il parcheggio. I dettagli del progetto sono stati sviscerati giovedì sera nel corso di un’assemblea pubblica con gli abitanti della frazione a cui hanno preso parte il sindaco Marcello Pierucci e l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche, intervenuti per spiegare nel dettaglio i vari aspetti di cui si compone il progetto. E proprio con l’assessore Dalle Luche, facciamo un punto della situazione.

Come nasce il progetto?

"Era stato approvato tra i piani operativi con la fine dell’amministrazione Del Dotto e abbiamo deciso di metterlo al primo posto, viste le continue lamentale della mancanza di posti auto sia per chi ci vive, sia per chi frequenta la località".

In che cosa consiste?

"Si tratta dell’ampliamento del parcheggio che già c’è nel campo adiacente. Ovviamente, non provvederemo solo alla costruzione della parte nuova, ma anche a una riqualificazione di quella vecchia".

Quanti posti conterà?

"Saranno 45 parcheggi gratutiti, di cui tre per persone con disabilità e due rosa per le donne in dolce attesa o con figli sotto ai due anni. Ci saranno posti anche per le biciclette e provvederemo anche a quelli per i motorini, come ci è stato fatto notare nella riunione di ieri".

Quali saranno le tempistiche?

"Considerando la gara, la preparazione e altri passaggi simili contiamo di iniziare a febbraio e finire a ottobre dell’anno prossimo".

Il progetto riusicrà a soddisfarre l’esigenza di tutti?

"Sì, assolutamente. Attualmente, il numero di macchine che circolano nel parcheggio sono circa una quarantina, quindi l’ampliamento dovrebbe permettere di non avere più difficoltà nel parcheggiare l’auto ed evitare, soprattutto, di metterla lungo la strada o in posti non opportuni".

Viola Mallegni