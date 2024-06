Sì alla variazione di bilancio. Manovra da oltre 2 milioni. Ossigeno per strade e verde

Sicurezza stradale, in primis l’attesissima rotatoria sull’Aurelia alle curve di Motrone, ma anche manutenzione di piazze e verde pubblico e un occhio al sociale e alle fasce più giovani della popolazione. Sono alcune delle priorità indicate dalla maxi variazione al bilancio di previsione 2024-2026 – da oltre 2,1 milioni di euro – approvata giovedì sera in consiglio comunale insieme alla variazione al Documento unico di programmazione (Dup) dopo il via libera di lunedì scorsio dalle commissioni bilancio e lavori pubblici, riunite congiuntamente.

"Abbiamo stanziato 200mila euro per cofinanziare la realizzazione della rotatoria di Motrone, come da accordi con Anas – elenca il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – e altri 300mila vengono destinati, complessivamente, alla manutenzione di strade, piazze e verde pubblico. Altri 180mila euro andranno alla progettazione del nuovo archivio storico e più di 375mila per interventi straordinari su alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da Erp". Altre voci significative riguardano l’arredo urbano (60mila euro), la quota erogata in concorso alla finanza pubblica (133mila euro versati alle casse dello Stato) e il contributo dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca (39mila euro) per le attività estive rivolte a giovani e giovanissimi. "Confermiamo l’attenzione alla buona tenuta del territorio, dal punto di vista dell’ordine e del decoro – sottolinea ancora Bresciani – e all’intrattenimento di qualità per bambini e ragazzi anche nel periodo estivo: è un supporto fondamentale per i genitori che proseguono nell’attività lavorativa".

Il consigliere e presidente della commissione bilancio Niccolò Alberti (Ancora Pietrasanta) elogia entrambe le variazioni, sia al Dup che al bilancio di previsione. "Queste manovre – ha detto in aula – sono guidate da scelte strategiche che migliorano e miglioreranno concretamente la vita della nostra comunità per quanto attiene la sicurezza, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale. L’applicazione dell’avanzo d’amministrazione per il 50% del valore, in particolare, è il segnale di una gestione finanziaria sana e responsabile, strada che il Comune ha intrapreso ormai da diversi anni facendone un proprio punto d’eccellenza e un obiettivo prioritario per garantire benessere e sviluppo a Pietrasanta".