"Sgraffiti a Casoli". L’arte torna per le strade. Due giorni di festa in paese

Il borgo di Casoli si prepara ad accogliere nuove opere d’arte. Il prossimo fine settimana – 25 e 26 maggio – torna ‘Sgraffiti a Casoli’, che raggiunge la 17a edizione: due giorni in cui artisti da tutto il mondo continueranno il processo di ornamento delle pareti del paese. Quest’anno sono attese due new entry: è stata invitata una giovane artista messicana, Kimberly Barbara, laureata in Belle Arti e specializzata in ‘sgraffito e muralismo’, che realizzerà uno sgraffito dal titolo "Il bosco e la luna"; l’altro autore, Mariano Bottoli, docente e madonnaro milanese, è stato invece incaricato di dedicare uno sgraffito con il ritratto di una paesana scomparsa sulle pareti della casa dove ha vissuto: si tratta di Felicina, la "venditrice di pannina", che girava tutte le frazioni di collina con la cesta in capo, vendendo biancheria e stoffe varie.

Un terzo graffito, dedicato al Palio dei Rioni, è un omaggio all’ex atleta Emilio e sarà realizzato da Franco Pagliarulo, pittore affreschista e curatore artistico dell’evento. "Anche in questa edizione vogliamo proseguire nel percorso di caratterizzazione del borgo con la rappresentazione della sua storia e dei suoi personaggi più caratteristici – spiega –: un progetto che continua ad andare avanti e che ogni anno aggiunge una pagina nuova, dando l’impressione ai visitatori di sfogliare un antico diario del paese".

L’esibizione degli artisti che realizzeranno i nuovi sgraffiti sarà accompagnata dalla musica dal vivo, dislocata in tre diversi luoghi del paese: alla frana, alla Casa Murabito e nel cortile della chiesa. Si esibiranno Si-Fa Brass Quintet (quintetto di ottoni), Trio Panamericano (clarinetto, sax e piano), Freedon Singers Gospel Choir (coro di 40 elementi, presente soltanto il sabato) e Gli Stereo Tipi (coro a cappella, solo domenica). Oltre alla realizzazione dei nuovi sgraffiti, il direttore Pagliarulo organizza un workshop durante la dure giorni, dalle 16 alle 19, per i bambini dai sei anni in su. Inoltre, dal 24 maggio al 3 giugno, a Palazzo Murabito, si terrà una mostra di scultura e pittura di artisti che vivono e lavorano a Casoli, tra cui Alessio Pazzini, Sabine Cez e Pascale Brigitte (Britt). Sia sabato che domenica sarà poi attivo un servizio navetta (fascia oraria 9-21) che partirà ogni mezz’ora dalla Badia in direzione di Casoli, e verrà organizzata una visita guidata per il paese a cura di ‘CamOn CircuitOff’ (3 euro a persona; 10,30-12 e 16-17,30). "Quello degli Sgraffiti a Casoli è un evento unico nel suo genere – commenta l’assessore alla cultura Claudia Larini – perché lascia ogni anno una tangibile orma: l’arricchimento del numero e della qualità delle opere d’arte a cielo aperto che Casoli, da ormai decenni, può fregiarsi di possedere. Il paese, anno dopo anno, diventa sempre più bello".

RedViar