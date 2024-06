Docenti e personale tecnico in pensione. I saluti dei colleghi per l’ultima campanella

Dopo la conclusione dell’ultimo collegio scolastico, festa di pensionamento al liceo scientifico “Barsanti e Matteucci”. Il meritato riposo spetta nel versante docenti, a Carlo Iacomelli, professore di disegno e storia dell’arte, architetto esperto in cad, nell’organico dello scientifico già da qualche anno e a Claudio Bascherini, docente di materie letterarie. Un’assenza che si farà sentire molto è quella dall’assistente tecnico Antonella Lucchesi, che in questi anni in cui la scuola si è dotata di apparecchiature elettroniche in tutte le classi, ha visto crescere di continuo il suo lavoro. Sempre disponibile a risolvere qualsiasi problema, Antonella si è fatta da tutti apprezzare per la disponibilità e la competenza. Se ne va anche Pinuccia Lazzeri, una lunga esperienza di collaboratrice scolastica, da diverso tempo nell’organico dello scientifico. Uscita anticipata a sorpresa anche quelle di Silvia Bertuccelli, una colonna della segreteria, addetta al protocollo e alle varie richieste di assenze e permessi dei docenti. Pizza, dolci e vino rosé hanno allietato la festa, conclusa con saluti, abbracci e qualche lacrima, rimpiangendo quella campanella di settembre prossimo che non suonerà più per i pensionati.