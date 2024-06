La Coppa di Primavera. Il sigillo di una stagione che nessuno scorderà

Sollevando al cielo la coppa del Torneo di Primavera si è conclusa, al Marco Polo Sport Center, la stagione sportiva per gli esordienti 2012 del Viareggio Calcio. In campo D’Andria; D’Agliano; Del Freo; Calacal; Elisei, Lazzari, Merlino, Merolla, Michelucci, Topi; Reali; Rinaldi e Ratti. Più di una squadra, un bel gruppo di amici cresciuto insieme a mister Gianluca Ficagna. Sia i ragazzi che i genitori, al termine di questa esperienza , vogliono ringraziare l’allenatore "per questi due anni che resteranno indimenticabili. E con lui – aggiungono atleti e supporter – abbracciamo anche la super preparatrice atletica Rebecca".