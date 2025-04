Sfondamento Linea Gotica. Arrivano i parenti dei soldati

Lo storico percorso della Linea Gotica continua ad ospitare iniziative ed eventi. Dopo la riscoperta di bunker e trincee a cura delle associazioni di Strettoia e del Cai Pietrasanta, presentate al pubblico lo scorso weekend, stamani una delegazione di parenti e sostenitori del "100th Battaglione" degli Usa si recherà sulle colline che dominano Ripa e Strettoia per l’80° anniversario dello sfondamento della Linea Gotica occidentale. Formato da valorosi combattenti nippo-americani Nisei, americani di origine giapponese di seconda generazione, il battaglione fu incaricato di sfondare il fronte il 5 aprile 1945. Per questo motivo membri del "Nisei Legacy tours" ogni anno si recano sui campi di battaglia che videro impiegate queste truppe.

L’iniziativa di stamani sarà ancora più speciale grazie ai 25 siti storici riportati alla luce dai volontari lungo gli 800 metri della "Georgia Hill", nome attribuito dagli alleati al percorso che si snoda lungo il Monte Canala-Castellaccio. Il programma prevede in particolare che un membro del "Nisei Legacy tours", Glenn Teshima (nella foto), collochi una targa in ricordo dello zio caduto durante l’attacco del 5 aprile 1945. Non a caso, il "442nd RCT", di cui faceva parte il "100th Battaglione", è il reparto delle forze armate Usa ad avere il maggior numero di decorazioni in assoluto. Farà da guida al gruppo Marco Bertini.