Sfida di Martina: "Porto a sfilare le mie clienti"

Uno staff tutto al femminile per confezionare una sfida di grande emozione: far sfilare donne comuni e di qualsiasi età. Così ha festeggiato il proprio compleanno la giovane stilista Martina Donzella che ha organizzato un appuntamento veramente originale al bagno Felice 1. Ha messo insieme un team di donne con Veronica Menchini titolare dello stabilimento balneare, Glenda Marradi wedding planner, Alice Ceragioli truccatrice, Federica Albasi coiffeur. E da questa magica alchimia è stata pianificata una serata in spiaggia con defilee delle clienti di Martina Donzella, proprio per ribadire come sia possibile regalare un palcoscenico non solo a qualunque donna ma anche ai piccoli brand sartoriali che, proprio con chi acquista, instaurano un rapporto di familiarità. Oltre 150 hanno seguito ed applaudito quella passerella così originale e al tempo stesso di grande carica emotiva. "Vesto le donne comuni – sottolinea Martina Donzella titolare del negozio in via Spinetti – e non le top model, e per questo è stato appagante esaltare le mie clienti facendole sentire tutte belle come delle mannequin. Anche donne di 70 anni hanno dimostrato come non ci sia limite anagrafico per stare bene con se stesse. Gli stabilimenti balneari a Forte dei Marmi ormai accolgono eventi solo di grandi brand e così ho voluto dare luce a persone comuni, al mio staff e alla mia attività che non è una griffe di grido ma ha preso una fetta di mercato coccolando le proprie clienti. In inverno riproporrò in varie location della Versilia questo format che si è dimostrato assai coinvolgente"